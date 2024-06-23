Тестостерон: лучшие продукты для мужского здоровья

Чтобы компенсировать снижение выработки тестостерона с возрастом, следует включить в рацион продукты, которые способствуют его производству. Их перечислила врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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«Учёные хотели найти другие доступные способы получения тестостерона и обратили внимание на растительную пищу, богатую полифенольными соединениями. Она усиливает активность особых генов в клетках Лейдига, которые находятся в яичках и предотвращают снижение уровня тестостерона вследствие эндокринных нарушений», — пояснила Павлова в своем telegram-канале. Слова эксперта приводит «Российская газета».



Она порекомендовала включить в рацион сельдерей, тимьян, петрушку, виноград, грейпфрут, бобовые, яблоки, помидоры. Богат полифенолами зелёный чай. Алкоголь, наоборот, замедляет производство мужского гормона.

Недостаток тестостерона сказывается не только на сексуальной жизни, но и на работе мозга. Мужчины с нехваткой гормона жалуются на бессонницу, усталость, они легко набирают вес. Однако нельзя только по внешним признакам или самочувствию определить, достаточно ли гормона, для этого требуется сделать анализ крови.

Как отметили в издании, выработка тестостерона у мужчин уменьшается после тридцати лет со скоростью примерно 1% в год. Поддерживать синтез гормона поможет здоровый образ жизни.

Ранее биолог высказался о популярной диете. По его мнению, кетогенная диета замедляет старение мозга.