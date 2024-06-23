Онколог дал совет, как долго можно загорать при обилии родинок

Россиянам дали совет, как долго можно загорать при обилии родинок
При обилии родинок можно находиться на активном солнце не более двух часов, рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru онколог уточнил, что лучше всего не находиться на открытом солнце.
"Можно применять солнцезащитный крем. Некоторые клеят пластыри на родинки, но это несолидно. Лучше поплавать утром и вечером, днем позагорать в тени, а лучше просто погулять. Если работаете на солнце, прикройте участок кожи одеждой. Если на открытом солнце человек проведет один-два часа, это нормально, не опасно. Все зависит от типа кожи", — пояснил врач.
Он предупредил, что, если родинка медленно растет и деформирует ткани, она доброкачественная. Если же невус обладает инфильтративным свойством проникать в сосуды и формирует метастазы, то он злокачественный.
"Солнце, конечно, стоит на первом месте по вреду для родинок наряду с химическим воздействием. Для кожи самое опасное — опухоль из клеток, которые нарабатывают черный пигмент, защитный меланин. Так называемые диспластические нарушения пластики, то есть нарушения строения, уже являются противопоказанием к тому, чтобы активно загорать", — заключил Черемушкин.
Онколог Владимир Асташов ранее рассказал, что есть способы снизить риск развития рака груди. По его словам, среди них — придерживаться рекомендаций по правильному питанию и давать телу умеренную физическую нагрузку. Желательно отказаться от вредных привычек.