О пользе и вреде клубники РИА Новости рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Ягода является природным антиоксидантом и защищает от головной боли, так как в ней содержатся вещества, близкие по составу к аспирину. Кроме того, в клубнике есть клетчатка, витамины, фосфор, марганец, калий, фолиевая кислота, железо. Ягода помогает нормализовать пищеварение и сбросить лишний вес.

Клубника помогает повысить либидо благодаря содержанию цинка.

Но есть и минусы. Она плохо влияет на зубную эмаль, усугубляет кариес. При употреблении ее натощак, может вызвать раздражение желудка. Сухорукова посоветовала смешивать ягоду со сливками, сметаной или йогуртом.

Ягоду не стоит кушать людям с гастритом, язвенной болезнью и если есть аллергия на нее.