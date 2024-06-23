Диетолог рассказал, сколько мороженого можно съесть в жару

Диетолог-нутрициолог ЛарисаГабдулхакова рассказала «Известиям», сколько мороженого можно есть в жару. Также объяснила, какое мороженое самое полезное.

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По словам доктора, мороженое - не самый полезный десерт. В продукте содержится лактоза, молочный сахар. Если оно в вафельном стаканчике из белой муки, то у человека, предрасположенного к диабету, может вызвать скачок инсулина. В жару лакомство ускоряет процесс старения кожи.

Габдулхакова пояснила, что здоровый человек может съедать по 60-100 г мороженого в день без вреда для себя. Ограничить его употребление стоит, если есть лишний вес или предрасположенность к сахарному диабету. Врач посоветовала при выборе лакомства смотреть на его состав. В нем не должно быть красителей, консервантов, заменителей молочного жира и какао-продукта вместо шоколада. Важно обращать на это внимание, если покупаете мороженое ребенку, чтобы не вызвать аллергию.

Россияне в мае текущего года купили мороженое на 27,5 млрд рублей, по данным Центра развития перспективных технологий (оператора государственной системы маркировки «Честный знак»).

В прошлом году в мае показатель был на уровне 21,3 млрд рублей, что на 29% меньше. Число продаж выросло за год на 16%. В июне мороженое стали покупать чаще. За первые две недели июня россияне потратили на лакомство 18,5 млрд рублей.

Кстати, необычное мороженое нашли в Новосибирской области. Это кедровый пломбир.

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