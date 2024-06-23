Кардиохирург назвал пять важнейших методов защиты сердца

Большинства сердечных заболеваний можно избежать или, по крайней мере, отсрочить их с помощью небольшой профилактики и здорового образа жизни. Кардиохирург Умес Арунагиринатан раскрыл 5 важнейших методов защиты сердца.

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Сбалансированное питание

Ешьте как можно меньше обработанных продуктов. Лучше готовить самостоятельно и использовать свежие ингредиенты. Также следует сократить потребление мяса и колбас, ввести в рацион как можно больше клетчатки и витаминов.

Умеренные физические нагрузки

Избыточный вес вызывает гипертонию, высокий уровень холестерина, сердечную недостаточность, а также увеличивает риск развития рака. Эксперты рекомендуют заниматься как минимум 150 минут в неделю.

Хороший сон

Организм, в том числе сердечно-сосудистая система, во время сна переключается в режим восстановления. Артериальное давление падает как минимум на 10% по сравнению со средним показателем за день. Частота сердечных сокращений также снижается, и сердцу приходится меньше сокращаться. Слишком короткий или беспокойный сон оказывает негативное воздействие на сердце и кровообращение.

Регулярные осмотры

Обследования помогут на ранней стадии выявить факторы риска и принять меры по их коррекции.

Контроль стресса

Постоянная психологическая нагрузка на организм тяжело сказывается на работе сердца. Снизить уровень стресса помогают дыхательная гимнастика, йога, медитации и другие методы.