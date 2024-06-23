«‎Может привести к переохлаждению тела»: сколько можно купаться в водоемах

Заведующая детской поликлиникой №3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Ольга Муценко рассказала, как долго можно купаться в открытых водоемах, чтобы не навредить здоровью.

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«Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. Длительное пребывание может привести к переохлаждению тела, это опасно для жизни человека», – заявила она в интервью РИА Новости.



Врач отметила, что во время купания в реке или озере нужно активно двигаться. Иначе можно получить переохлаждение, могут возникнуть и судороги.

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