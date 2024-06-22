Россиянам перечислили самые вредные продукты

Летом люди с удовольствием наслаждаются освежающими десертами — от сладкой газировки до мороженого. Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал о самых вредных летних сладостях.

Диетолог выделил лимонады как наиболее вредную сладость лета. Он отметил, что количество сахара в банке напитка объемом 330 миллилитров превышает дневную норму для взрослого. По его словам, газированные сладкие напитки могут навредить здоровью желудочно-кишечного тракта, и не существует безопасной дозы для их употребления. Кабанов подчеркнул, что такие продукты определенно не приносят пользы в любом виде.

Специалист также отметил, что в мороженом, помимо сахара, присутствуют молочные продукты, которые сами по себе никакого вреда не несут.

— И все же мороженое — слишком сладкий продукт, который тоже перекрывает все мыслимые нормы по сахару. Кроме того, мороженое содержит слишком много насыщенных жиров из молочной продукции, — заявил диетолог.

Кабанов упомянул, что мороженое, изготовленное на основе растительных жиров и содержащее сахарозаменители, может служить хорошей заменой традиционному блюду. Также он посоветовал любителям сладких газированных напитков выбирать лимонады с добавлением натурального сока и уменьшенным содержанием сахара, передает Lenta.ru.

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