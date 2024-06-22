Назван период, когда лучше всего покупать арбузы

Употребление арбуза может вызвать рост уровня сахара в крови и стимулировать производство инсулина, как отметила Юлия Зинченко из Национального общества диетологов.

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Она указала на высокое содержание углеводов, фруктозы и сахарозы в арбузе, что при избыточном потреблении способствует отложению жиров в области живота и боков.

Лариса Ростова, терапевт и нутрициолог из медицинского центра «Родник», советует ограничить употребление кукурузы и арбузов в летний период. В беседе с агентством «Ура.ру» она подчеркнула, что кукуруза содержит много сахара, а арбузы предпочтительнее употреблять с августа по сентябрь, когда они наиболее богаты водой и витаминами.

Марина Шестакова, врач-нутрициолог, рекомендует ограничить порцию арбуза до 150 грамм в день для предотвращения нежелательных эффектов на здоровье. Она также отметила, что большие порции арбуза могут быть вредны для людей с диабетом, инсулинорезистентностью, избыточным весом или жировым гепатозом.

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