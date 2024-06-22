Врач рассказала об особом жирном завтраке, который делает человека крепче

Каким должен быть завтрак для крепкого здоровья, и почему не стоит откладывать первый прием пищи после пробуждения даже на час, объяснила терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.

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В своем телеграм-канале врач перечислила несколько правил, которые считает обязательными.

После пробуждения, за 15-20 минут до завтрака, гастроэнтеролог рекомендует выпивать стакан теплой воды. Вода натощак помогает запустить работу желудочно-кишечного тракта, способствует нормальному метаболизму. Не стоит лениться и пить утром прохладную, и тем более холодную жидкость. Можно с вечера приготовить термос с горячей водой, которая к моменту пробуждения достигнет нужной температуры. Такая полезная привычка активизирует работу желчного пузыря, делает желчь текучей.

Непосредственно завтракать врач рекомендует через 30-40 минут после того, как вы встали с постели. Если растянуть время до первого приема пищи, то поднимается кортизол, что повышает риск истощения надпочечников.

Зелень и клетчатка - важные составляющие правильного завтрака. Из этого можно приготовить себе, например, полезный летний смузи. Сам же завтрак должен строиться на белково-жировой основе. Яйца, сливочное масло, жирная рыба, паштеты - это как раз та жирная еда, которая нужна организму утром. Важно, конечно, помнить о количестве.