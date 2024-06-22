Врач призвала в меру употреблять «летние» продукты — кукурузу и арбуз

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог пермского научно-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова порекомендовала не увлекаться «летними» продуктами, кукурузой и арбузами в силу нескольких причин.

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По словам врача, в кукурузе высокое содержание сахара. Слишком частое употребление может привести к скачкам глюкозы.

Отчасти это касается и арбузов. Но их следует есть не раньше августа или сентября, поскольку в этот период арбуз созревает и становится источником с содержанием воды и витаминов. «Спелые» арбузы раньше этого срока могут быть накачаны нитратами.

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