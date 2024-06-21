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Новый федеральный проект по здоровому образу жизни стартует в 2025 году

Новый федеральный проект по здоровому образу жизни стартует в 2025 году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Новый проект по здоровому образу жизни стартует в 2025 году
© РИА Новости
"С 1 января 2025 года в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" будет стартовать новый федеральный проект, который связан со здоровым образом жизни. Мы перезагружаем его полностью. <...> У нас около 4 тыс. центров здоровья и 484 кабинета профилактики, но сейчас настало время их перезагрузки", - сказала она.

Голикова добавила, что в рамках этого федерального проекта и программы государственных гарантий для центров здоровья планируется ввести свой тариф, "чтобы эта услуга по профосмотрам и диспансеризации для здоровых и работающих граждан была оплачиваемая".

"Я бы попросила Минздрав, месяца вам хватит, представьте исчерпывающую картину, как у нас выглядит ситуация с хронической обструктивной болезнью легких, какие перспективы у нас", - добавила вице-премьер.

ЗОЖ
Татьяна Голикова