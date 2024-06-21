Чем полезна йога: рассказывает тренер

Йога полезна тем, что восполняет недостаток физической активности, рассказала «Москве 24» преподаватель йоги с 30-летним стажем Елена Ульмасбаева. По ее словам, также эта практика помогает наладить психоэмоциональное состояние.

Эксперт объяснила, что занятия йогой помогают понять свое тело и особенности его работы. Также благодаря таким практикам включаются те группы мышц, которые в обычное время не напрягаются, и расслабляются те, которые больше всего обычно задействованы.

Таким образом тело балансирует, движения становятся более физиологичными, правильными. Также благодаря йоге человек восполняет недостаток физической активности, что делает организм более здоровым, — объяснила преподаватель.



Ульмасбаева добавила, что во время йоги повышается вовлеченность человека и он учится сосредотачиваться на своем внутреннем состоянии и работать над ним.

Ранее фитнес-тренер Евгения Ваганова заявила, что вместо тренировок в спортзале можно заниматься йогой или пилатесом. Йога улучшает координацию и возвращает растяжку, а пилатес помогает укреплению общей физической формы. Она отметила, что также для поддержания физической формы можно заниматься тренировками дома или боевыми искусствами.