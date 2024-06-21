«Откажитесь от них»: названы самые вредные продукты

Такие продукты, как фастфуд, жареный картофель и макароны негативно сказываются на фигуре человека, поэтому от них следует полностью отказаться, рассказала диетолог София Кованова для NEWS.ru. По ее словам, в этот же список можно добавить алкоголь, газировки, сладкое и суши.

Картофель содержит крахмал, который при термической обработке увеличивает калорийность блюда. Его есть можно, но не в жареном виде. Отварите в мундире и остудите. В таком варианте калорий будет меньше. Макароны — обычные составы пшеницы второго сорта гораздо более калорийны изделий из твердых сортов. Последние лучше немного недоварить, то есть приготовить альденте, калорийность блюда будет меньше за счет клетчатки, — отметила эксперт.



Этанол, который содержится в алкоголе, разрушает мышечную и нервную ткани, а также задерживает воду. Все это негативно сказывается на процессе похудения и отравляет абсолютно все органы и системы, обратила внимание диетолог.

Откажитесь от фастфуда — картошки фри, хот-догов, бургеров, шаурмы и прочей уличной еды. Она слишком калорийная при полном отсутствии полезных веществ. Суши, роллы — чтобы приготовить рис липким, в него добавляют очень много сахара, в соевом соусе содержится очень большое количество соли — отеки гарантированы, — предупредила Кованова.



Газировки по сути являются водой с сахаром, даже если написано «зеро», так как это обман мозга, отметила врач. Есть исследования, которые показывают, что и при добавлении некоторых сахарозаменителей инсулин все равно повышается, напомнила специалист. Сладкое, например конфеты, провоцируют аппетит, а также содержат большое количество калорий, поэтому от него следует отказаться, заключила Кованова.

Ранее диетолог-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что употребление фастфуда или соблюдение так называемой вестернизированной диеты может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, неправильное питание способно сократить срок жизни.