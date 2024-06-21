Врач рассказал о вреде спорта после алкоголя

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рекомендовал пропустить тренировку после вечеринки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. И есть люди, которые считают, что, занимаясь физической активностью, они как бы покрывают тот вред, который наносят себе при употреблении алкоголя или курении. Но стоит знать, что такого равновесия вряд ли получится достичь, учитывая, что после употребления алкоголя нужно выждать некоторое время, прежде чем заниматься спортом", - сказал Холдин, слова которого приводит пресс-служба.



Он подчеркнул, что употребление алкоголя - серьезная нагрузка на все системы и органы человека.

"Если вы не даете организму восстановиться и дополнительно нагружаете его физической активностью, то наносите ему серьезный вред. Страдает сердечно-сосудистая система, могут быть скачки давления. Все это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе - инфаркту или внезапной смерти", - пояснил нарколог.



Специалист напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует.