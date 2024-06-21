Перечислены продукты, которые улучшат результаты тренировок

Молоко и шоколадное молоко. Они оба дают углеводы и белки. Особенно полезно для этого шоколадное молоко, так как оно способствует регидратации и восстановлению мышц.

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Терпкий вишнёвый сок. В его состав входит множество антиоксидантов, а также противовоспалительных соединений (антоцианов).

Лосось. Благодаря ему вы получите большое количество жирных кислот омега-3, витамина D и качественного белка.

Гранатовый сок. В нём много антиоксидантов, особенно полифенолов. Они улучшают кровоток, уменьшают болезненность мышц, ускоряют восстановление.

Свекольный сок. Он богат нитратами, которые улучшают кровоток и доставку кислорода к мышцам. Он делает выносливее, повышает производительность во время тренировок.

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Говядина. В ней есть все незаменимые аминокислоты, которые нужны для восстановления и роста мышц. Кроме того, селен, уменьшающий окислительный стресс и воспаление.

Черника. Она богата антиоксидантами, особенно витамином С и антоцианами. Антиоксиданты помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление, вызванные физическими упражнениями. Также они ускоряют процесс восстановления, снижают болезненность в мышцах.

Киноа. Он представляет собой 100% растительный белок. Он полезен для восстановления мышц, даёт постоянную энергию, снабжает организм необходимыми питательными веществами, включая железо и магний. Кроме того, в киноа содержатся все незаменимые аминокислоты.

Бананы. Калий их составе — это электролит, снижающий вероятность развития судорог мышц. Также бананы дают углеводы для быстрого получения энергии, витамин В6, который способствует белковому обмену.

Греческий йогурт. Он содержит много пробиотиков, белка и кальция. Высококачественный белок поддерживает восстановление и рост мышц, пробиотики улучшают здоровье кишечника, кальций поддерживает высокую минеральную плотность костей.

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