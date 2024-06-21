Какую ягоду нужно есть бегунам, чтобы улучшить результаты?

Сейчас во многих российских регионах начался сезон жимолости – ягоды, особенно популярной среди дачников. Жимолость – кладезь полезных веществ, нужных каждому организму, но, оказывается есть категория людей, которым эта ягода может принести особую пользу.

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Ранее учёные опубликовали исследование, где проводился эксперимент со спортсменами, включившими жимолость в рацион. Оно было опубликовано в журнале журнале Nutrients.

Учёные предположили, что жимолость, богатая антоцианами и полифенолами, может ослабить развитие окислительного стресса и воспаления, вызванного физической нагрузкой, а также улучшить кровоток. Для подтверждения этого они выбрали вид деятельности, где доставка кислорода имеет решающее значение – бег на выносливость.

В исследовании приняли участие 30 бегунов-любителей мужского пола, которые смогли пробежать 5 км менее, чем за 25 минут в период 6-ти недель до исследования. После первого визита в лабораторию участников случайным образом распределили в группы: для употребления ягод жимолости и в контрольную группу, где использовалось плацебо. Через семь дней участники обеих групп посетили лабораторию во второй раз для оценки результатов.

Результаты в первой группе показали снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и VO2 при занятиях с более низкой интенсивностью (лактатный порог). Но, что более значимо, наблюдалось заметное улучшение беговых показателей: примерно на 2,2% в гонке на 5 км. Бегуны из группы, где был рацион с жимолостью, улучшили свои результаты на этой дистанции в среднем на 21 секунду (увеличение средней скорости на бега на 0,25 км/ч по сравнению с контролем плацебо), что представляет собой значимое изменение в контексте беговых результатов человека.

Это исследование впервые показало, что употребление ягод жимолости может улучшить время до утомления и производительность бега на время. Умеренные изменения при более низкой интенсивности предполагают повышение эффективности упражнений, что может происходить за счет улучшения сосудистой функции или управления окислительным стрессом, вызванным физической нагрузкой

Такие данные о ягодах жимолости – ещё одно доказательство того, что диетические продукты, богатые антоцианами и полифенолами, могут быть полезны для улучшения спортивных результатов и предлагают спортсменам практическое, нефармакологическое решение для поддержки тренировок и успешных соревнований.