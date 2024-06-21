Какая смородина полезнее, объяснила врач

Красная и черная смородина является источником полезных витаминов: в черной – больше витамина С, а в красной – больше улучшающих пищеварение органических кислот. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, сравнив две ягоды.

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«Органические кислоты улучшают пищеварение, их больше в красной смородине, а в черной больше сахаров и есть витамин B. Если сравнивать, то по некоторым факторам полезнее красная. Там больше органических кислот и меньше сахара. Также красная смородина нежнее, поэтому ее продают на веточках», – отметила Соломатина.



При этом врач уточнила, что в черной смородине есть витамин А, который необходим для остроты зрения и укрепления слизистых, пишет издание News.ru.