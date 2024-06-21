Врач рассказала, какой фрукт защищает от запора и укрепляет кости

Диетолог Тихомирова: персики служат отличной профилактикой запоров. Лето в самом разгаре, а значит, в магазинах и на рынках полно сезонных фруктов, ягод и овощей. Они сейчас значительно дешевле, вкуснее и полезнее, чем в любое другое время года. Поэтому покупать их однозначно стоит. Разбираемся, почему, отправляясь за покупками, нужно купить персики.

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Польза персиков

Клетчатка

В первую очередь, персики — это источник клетчатки: до 3 г на 100 г фрукта, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова. Она напомнила, что клетчатка — это углевод, который не переваривается и помогает работе ЖКТ. Персики не только нормализуют пищеварение, но и служат отличной профилактикой запоров и улучшают состояние микрофлоры.

Сколько можно есть персиков

Медик предупредила, что налегать на персики не стоит, так как в них 10 г углеводов на 100 г продукта. В день можно съедать не более 200−400 г персиков. Но и эти цифры зависят от физической активности человека в течение дня.

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