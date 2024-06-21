Чем полезна и чем вредна дыня для здоровья человека

У дыни масса полезных свойств. Считается, что она распространилась по миру из Средней Азии. Сегодня существует множество сортов дынь. Они отличаются скоростью созревания и вкусом. Многие предпочитают устраивать дынную диету, но стоит ли так делать, в чем польза дыни и кому следует от нее отказаться, рассказала врач превентивной медицины, диетолог Елена Колотилкина. Врач акушер-гинеколог Татьяна Овсянникова дала рекомендации о том, как правильно включать дыню в рацион детей.

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Калорийность и состав

В одном стограммовом кусочке дыни от 35 до 40 килокалорий. В составе:

8 граммов углеводов,

около 1 грамма белка,

0,2 грамма жира.

Она содержит глюкозу, фруктозу и сахарозу, небольшое количество растительного жира, много клетчатки, воды, поэтому, несмотря на сладость, хорошо утоляет жажду.

У дыни богатый состав:

Витамин А. Он же каротин. Придает плоду желтоватый оттенок, но также является важнейшим антиоксидантом, замедляющим процессы старения, а кроме этого улучшает иммунитет.

Витамин С. Другое его название аскорбиновая кислота. Она также способствует укреплению иммунитета. Помимо этого витамин участвует в синтезе коллагена и серотонина, а стаже помогает лучшему усвоению железа.

Витамин P. Он относится к группе флавоноидов, которые укрепляют стенки сосудов. Также регулирует уровень холестерина, защищает гиалуроновую кислоту от разрушения, снижает вязкость крови. Одна из форм витамина P (рутин) крайне необходима в ежедневном меню у тех, кто страдает заболеваниями вен.

Фолиевая кислота. Она необходима при образовании клеток крови, принимает участие в синтезе белков и аминокислот и играет огромную роль в жировом обмене. Когда нет дефицита фолиевой кислоты не страшна депрессия, ведь она участвует в производства серотонина. О важности фолиевой кислоты для внутриутробного развития плода говорят давно. Не лишним будет напомнить еще раз: недостаток этого элемента во время беременности может привести к нарушению в развитии нервной ткани у плода.

Железо. Оно необходимо и клеткам крови, и мышцам, и нервной системе, и гормональной системе. С недостатком железа в организме связаны железодефицитная анемия, некоторые заболевания ЖКТ и даже частые простуды.

Кремний. В организме человека содержится до семи граммов кремния. Он необходим для создания коллагена и эластина в тканях, регулирует содержание кальция и фосфора в костях, укрепляет волосы и ногти. По некоторым данным, кремний даже участвует в процессах, противостоящих развитию болезни Альцгеймера.

Калий. Элемент крайне необходим для внутриклеточного обмена и поддержания водно-солевого баланса. Калий нужен для поддержания нормальной работы сердца, мышц, нервной системы почек и так далее.

Натрий. Вместе с калием участвует в процессах обмена и доставке различные вещества к клеткам. Натрий помогает нормализовать артериальное давление.

В чем польза дыни для организма

<h3> Источник витаминов

Выше мы уже подробно указали, сколько всего полезного содержится в дыне. Что важно, все эти витамины и минералы представлены в ней биодоступной форме, то есть очень легко усваиваются организмом человека. Даже если вы регулярно принимаете витаминно-минеральные комплексы, не отказывайтесь от кусочка дыни, ведь чем разнообразнее питание, тем лучше.

<h3> Для красоты и стройности

Если нет проблем с лишним весом, то можно заменить послеобеденный чай с десертом кусочком дыни. В нем тоже много воды, а калорий точно будет меньше. Вещества, содержащиеся в дыне, пойдут на пользу коже, волосам и ногтям, так как помогают образованию новых коллагеновых и эластиновых волокон.

<h3> Способствует правильному пищеварению

В дыне очень много клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения, препятствует развитию дисбактериоза и поддерживает правильное состояние микрофлоры кишечника.

Может ли дыня оказаться вредной

<h3> Остатки удобрений в корочке

Сама по себе дыня исключительно полезный продукты при условии, что она была сорвана после созревания. При активном росте дыни обрабатывают удобрениями, содержащими нитраты. Они действительно помогают набрать растению силу и расти быстрее. Когда начинается этап созревания плодов, нитраты уже не применяют и они постепенно выводятся. К моменту сбора дынь нитратов в них не остается. Но если плоды собрали раньше, чем положено, остатки удобрений могут концентрироваться в корочке. Чтобы отравиться нитратами, надо постараться, но все-таки такое случается. Поэтому обратим еще раз внимание на то, что дыни нужно покупать тогда, когда наступает сезон их сбора - с августа по сентябрь.

<h3> Инфекции

Есть риск с дыней занести в организм инфекцию, которая оседает на поверхности плода. Чтобы этого не произошло, нужно, во-первых, тщательно мыть дыню перед тем, как ее разрезать; а во-вторых, никогда не нужно покупать поврежденные плоды. Даже через небольшую трещину в мякоть могут попасть болезнетворные микробы.

Как часто можно есть дыню и сколько можно съедать в день

Диетолог Елена Колотилкина отмечает, что стограммовый кусок дыни содержит приблизительно ложку сахара. Если человек не придерживается какой-то особенной диеты, то в день ему разрешается съедать до 500 граммов дыни. Но не за один присест. Это количество необходимо разделить на несколько порций и съесть в течение дня.

Каждый день есть дыню можно, но при условии, что это не сказывается плохо на самочувствии. По мнению диетолога, лучше всего употреблять дыню через 15 минут после основного приема пищи, чтобы не провоцировать резкого подъема глюкозы в крови.

Можно ли дыню беременным и кормящим мамам

Врач акушер-гинеколог Татьяна Овсянникова не видит противопоказаний для дыни в рационе беременной и кормящей мамы, если женщина здорова. При условии, что плоды созрели, были собраны в сезон и продавались в местах с соблюдением санитарно-гигиенических норм, то есть их можно и даже нужно для разнообразия рациона и из-за той пользы, которую дают дыни организму.

Дыня при различных заболеваниях

Сахарный диабет

Людям с диабетом следует с большой осторожностью добавлять дыню в рацион и делать это лучше с разрешения лечащего врача. Рекомендуемая доза - сто граммов в день. Это небольшая долька.

Панкреатит

Во время болезни в стадии обострения о дынях не может быть и речи. В хронической форме заболевания тоже не рекомендуется налегать на сырые ягоды, овощи и фрукты. Дыня не исключение. Но допустимо небольшое количество, около ста граммов в день.

Гастрит

Дыня при гастрите допустима в рационе. Однако все зависит от того, в острой или хронической стадии болезнь, а также от уровня кислотности у пациента, так как высокая и низкая кислотность предполагают различия в меню. По этому вопросу лучше посоветоваться с лечащим врачом.

Дыня при похудении

Диета, состоящая исключительно из одной дыни, очень популярна. Однако грамотный врач никогда не посоветует худеть на монодиетах, поскольку организм лишается нормального поступления белков, жиров и углеводов.

Из-за низкого содержания белка в дыне у худеющего будет уходить мышечная масса, а жировая никуда не денется, так как, питаясь дыней весь день, человек будет получать много углеводов. Как всегда, все дело в балансе, напоминает диетолог Елена Колотилкина. Если уже есть проблемы с лишним весом, то количество дыни в рационе следует сократить. Если таких проблем нет, то можно придерживаться рекомендуемых объемов.

С какого возраста можно давать дыню детям

Врач акушер-гинеколог Татьяна Овсянникова рекомендует добавлять дыню в детское меню с двух лет, поскольку довольно грубая клетчатка может стать нагрузкой для детского кишечника. В первый раз не стоит превышать 50 граммов в день и смотреть на реакцию ребенка. Если аллергии и других проблем не возникает, то дозу можно понемногу увеличивать.