Названы преимущества для здоровья сока из чернослива

Многие люди используют сок чернослива в качестве домашнего средства от запоров из-за его слабительного эффекта. Кроме того, этот сок является хорошим источником витаминов и минералов, может иметь некоторые антиоксидантные свойства.

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Вот чем полезен для организма человека черносливовый сок.

Лечит запор. Большая часть исследований, связанных с соком из чернослива, посвящены его способности облегчать запоры. Это возможно за счёт сочетания сорбита, клетчатки (особенно пектина) и полифенолов в этом соке.

Может помочь регулировать кровяное давление. Высокое артериальное давление повышает вероятность развития болезней сердца и возникновения инсульта. Это две основные причины смертности в Соединённых Штатах. В рамках одного исследования добровольцы в течение восьми недель пили черносливовый сок и съедали либо три (однократная доза), либо шесть (двойная доза) штук чернослива, замоченного в стакане воды на ночь. Контрольная же группа пила только воду. В группе, принимавшей однократную дозу, наблюдалось значительное снижение артериального давления в целом, тогда как в группе, принимавшей двойную дозу, значительно снижалось только систолическое артериальное давление.

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Другие потенциальные преимущества. Черносливовый сок содержит калий, витамин С. На этот сок могут распространяться и такие преимущества чернослива, как формирование здорового микробиома кишечника, поддержание здоровья костей, снижение уровня холестерина в крови, защита от болезней сердца и диабета 2 типа.

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