Врач раскрыла пользу и вред дачных ягод

Сезонные ягоды являются богатым источником клетчатки, витаминов и других полезных веществ, но употреблять их нужно в меру, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с порталом «Доктор Питер». По ее словам, переизбыток ягод в рационе может привести к временному ухудшению самочувствия.

По словам специалиста, разные виды ягод несут разную пользу для организма, поэтому не стоит зацикливаться на одном виде. Так, клубника содержит большое количество витамина С и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, вишня и черешня богаты антоцианами, обладающими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, жимолость способствует улучшению зрения и снижает риск развития анемии, а крыжовник положительно влияет на состояние кожи и пищеварительной системы.

Однако при переедании ягоды за счет переизбытка клетчатки могут вызвать боль в животе, нарушение стула и другие негативные симптомы. В этом случае Кашух рекомендовала пить больше воды и немного прогуляться.

Если боль в животе нарастает и продолжается несколько часов, а также появились рвота, понос и повысилась температура, то это может говорить о развитии кишечной инфекции или обострении хронических заболеваний. В таком случае следует обратиться за медпомощью, подытожила врач.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что для того, чтобы выбрать спелый абрикос, следует обращать внимание на его цвет — ровный, без точек и пятен. Неестественно яркая окраска свидетельствует о чрезмерном количестве химикатов. Кроме того, от фрукта должен исходить сладкий аромат, а на поверхности не допускаются деформации.