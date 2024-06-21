Диетолог рассказала, чем полезны вяленые томаты

Во многих кухнях мира в состав разных блюд часто входят валяные томаты. При вялении помидоры не только не теряют полезных свойств, но и приобретают еще больше биологически активных соединений.

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Врач-диетолог Наталья Денисова объяснила aif.ru, что в вяленых томатах больше ликопина - активного антиоксиданта, причем из них он усваивается лучше, чем из свежих помидоров. Ликопин помогает выводить из организма холестерин и тем самым препятствует развитию атеросклероза.

Но и на этом удивительные качества ликопина не заканчиваются. Он помогает сохранять зрение и память, укрепляет кости и зубную эмаль.

Таким образом, список полезных свойств вяленых томатов стоит того, чтобы активнее включать их в свой рацион.