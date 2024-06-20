Врачи рассказали о правилах соблюдения питьевого режима. Вода способствует процессу пищеварения, а также утолению голода.

Стоит выпивать стакан воды перед приемом пищи, это позволит съесть меньше и не переесть. Однако не нужно превращать это в обязательный ритуал или привычку, это можно делать по желанию. Не стоит стараться выпить как можно больше воды, чтобы съесть меньше. Это может стать причиной растяжения желудка, приведет к вздутию и тяжести.

Стоит определить для себя индивидуальную комфортную норму воды в день. Не стоит бояться небольших отклонений от нормы в зависимости от погоды, физических нагрузок и других факторов. Всегда стоит держать под рукой небольшой запас чистой питьевой воды, например, небольшую бутылку в сумке или на рабочем месте. Вода должна быть комфортной температуры, не ледяной и не горячей.

Стоит помнить, что супы, чай, кофе, фрукты, включая арбуз и дыню, прохладительные напитки и другие продукты, содержащие жидкость, также следует включать в количество потребляемой за сутки воды, передает Общественная Служба Новостей.

В свою очередь диетолог Маргарита Королева добавила, что дефицит воды в организме может привести к слабости и падению работоспособности, а также к избыточной потере жидкости, когда в организме сокращается объем циркулирующей крови и происходит токсическое повреждение систем на клеточном уровне, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Около двух литров воды в день нужно пить человеку, чтобы поддерживать баланс в организме и его здоровье. Об этом рассказала гастроэнтеролог Зухра Павлова.