Помогает ли грейпфрутовая диета похудеть

Несмотря на популярность грейпфрутовой диеты, многие эксперты сомневаются в её эффективности. Она предполагает употребление грейпфрута или его сока при каждом приёме пищи.

© Ferra.ru

Идея грейпфрутовой диеты проста: нужно придерживаться рациона с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка и съедать половину грейпфрута (или выпивать стакан грейпфрутового сока) перед каждым приёмом пищи. Это якобы помогает сжечь жир и похудеть.

Также существуют версии грейпфрутовой диеты, которые ограничивают потребление калорий либо фокусируются на определённых сочетаниях продуктов.

Польза грейпфрутовой диеты заключается в том, что эти фрукты содержат мало калорий, но много клетчатки. Это поможет вам чувствовать сытость. Также в грейпфрутах много витамина С, полезного для иммунной системы.

© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Некоторые сторонники грейпфрутовой диеты считают, что ферменты этого фрукта помогают сжигать жир. Но для подтверждения этого нужны дополнительные исследования.

Тем не менее эта диета имеет свои риски. Например, грейпфрут может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая некоторые статины и успокаивающие препараты. Это может способствовать возникновению опасных побочных эффектов.

Кроме того, быстрая потеря веса, обещанная этой диетой, часто бывает неустойчивой и может привести к потере мышечной массы вместо потери жира. Из-за этого может ухудшиться ваш метаболизм, ведь в состоянии покоя мышцы сжигают больше калорий, чем жир.

Таким образом, после грейпфрутовой диеты вы действительно можете похудеть. Но это будет ненадолго.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.