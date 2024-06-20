Насколько вреден для здоровья хлеб из супермаркета

Ультрапереработанная пища, или UPF, — это подслащённые напитки, расфасованные сладкие и солёные продукты, свежие и замороженные готовые блюда и большая часть хлеба из супермаркетов. Всё это сложно или невозможно создать в домашних условиях. В среднем в Великобритании люди получают 50% калорий из UPF.

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Ультрапереработанные продукты (UPF) считаются вредными. Причём к ним относится и большая часть хлеба из супермаркетов.

Прежде всего, из-за степени обработки большинство UPF по своей природе содержат меньше белка и/или клетчатки. За счёт этого они легко усваиваются, и организм из них извлекает большую часть калорий.

Во-вторых, вся эта обработка лишает продукты большей части вкуса. Вкус берётся из смеси сахара, соли и жира. В UPF их заменяют, чтобы продукты стали вкуснее, поэтому часто ультрапереработанных продуктах множество сахара, соли и жира.

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В-третьих, некоторые считают, что именно обработка по своей сути плоха. Кроме того, существует множество доказательств того, что потребление слишком большого количества UPF связано с ухудшением состояния здоровья. Авторы исследований сообщают о связи между воздействием UPF и 32 параметрами здоровья, включая смертность, рак, психическое здоровье, респираторные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и метаболические последствия для организма.

При этом хлеб сам по себе делается из муки, соли, воды и дрожжей. Чем же тогда, если не учитывать вкус, хлеб из супермаркета хуже, чем сдобный (который изготавливается на закваске)? В интервью Тиму Адамсу из The Guardian автор и телеведущий д-р Крис ван Туллекен сказал, что хлеб из супермаркета по сравнению со сдобным будет чрезвычайно богат солью и, как правильно, сахаром. Он будет иметь высокую энергетическую плотность (то есть количество калорий на 100 г пищи), а также будет мягким, поэтому вы съедите его больше до того, как насытитесь.

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