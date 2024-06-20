Том Брэди рассказал о главном принципе, которого придерживается в питании

После завершения спортивной карьеры футболист не отказался от строгого режима. Семикратный обладатель Суперкубка Том Брэди много лет живёт, соблюдая правила. Регулярные тренировки и сбалансированный рацион – неотъемлемая часть будней спортсмена.

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Я ем то, что мне нравится, но, как правило, это здоровые блюда. Это не столько диета, сколько образ жизни. После 28 лет постоянной физической нагрузки мне хочется оставаться в форме и не отставать от моих троих детей, — рассказал Брэди в новом интервью.



По словам футболиста, он всегда может найти полезную альтернативу даже самым вредным лакомствам. Например, Том ест мороженое, сделанное только из натуральных ингредиентов. 46-летний спортсмен уверен, что вряд ли когда-нибудь сможет питаться «вредно». Брэди придерживается правила: есть всё, но максимально качественное.

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