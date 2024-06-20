Эксперт рассказала о пользе оздоровительной гимнастики

Инструктор ЛФК из волгоградской поликлиники № 2 Ольга Фомиченко рассказала, что оздоровительная гимнастика будет полезна в первую очередь тем, кто давно не занимался спортом, но очень хочет начать или вернуться к нему.

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Именно такой вид нагрузки поможет безопасно и постепенно войти в спортивный режим, отметили в облздраве.

Не смотря на то, что в процессе занятия человек выполняет несложный комплекс из 10–15 упражнений, лучше его делать под руководством тренера и после консультации с врачом.

Противопоказаний для оздоровительной гимнастики мало, но они все-таки бывают. Особенно внимательными к себе должны быть люди, имеющие проблемы с давлением, а также спорт лучше отложить, если наблюдаются головокружения, повышение температуры, обострение хронических недугов.

Врач советует выделить время на гимнастику через 30 минут или час после приема пищи в утренние или вечерние часы, но не позднее чем за 2 часа до сна, подобрать для занятий легкую свободную одежду и не перегружать себя. Если появился дискомфорт, стоит прекратить тренировку.

Оздоровительная гимнастика улучшает кровоснабжение и насыщение организма кислородом, замедляет атрофические процессы и укрепляет мышечный корсет. Кроме того, при регулярных занятиях со временем можно заметить, как укрепились мышцы, улучшилась координация движений и подвижность суставов, исправляются ортопедические нарушения и формируется правильная осанка.

Также этот вид спорта помогает нормализовать метаболизм, что благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Напомним, спорт, даже самые легкие его формы, помогает человеку сохранить здоровье и улучшает настроение.