Тренер рассказал, как оставаться в форме после 80 лет

Возраст — это всего лишь число, а поддержание физической формы важно всего. Поддерживать себя в форме не значит бегать марафоны или часами находиться в спортзале. Речь идёт о включении в повседневную жизнь занятий, которые сделают вас сильным и здоровым.

Делайте утреннюю растяжку. Начните свой день с лёгкой растяжки, которая разбудит мышцы и суставы. Она повышает гибкость, улучшает кровообращение и задаёт позитивный тон на предстоящий день.

Ходите. Это занятие имеет низкую интенсивность, но при этом укрепляет сердце и сохраняет ноги сильными. Старайтесь уделять ему хотя бы 30 минут в день.

Силовые тренировки — это ключ к успеху. Они помогают поддерживать мышечную массу, которая с возрастом естественным образом уменьшается. Используйте небольшие гантели, эспандеры или даже вес собственного тела, чтобы сохранить мышцы сильными. Также сделайте акцент на упражнениях, задействующих основные группы мышц: это приседания, выпады, становая тяга, отжимания и жимы. В неделю проводите две-три силовые тренировки.

Увлажняйте организм. Это позволяет поддерживать уровень энергии, пищеварение, сохранить здоровый вид кожи. Старайтесь выпивать не менее восьми стаканов воды в день и даже больше, если вы ведете активный образ жизни или на улице особенно жарко. Также будьте аккуратны с употреблением кофеина и алкоголя, так как они способны привести к обезвоживанию организма.

Выполняйте упражнения на баланс. Такие упражнения отлично подходят для предотвращения падений. Потренируйтесь стоять на одной ноге, ходить с пятки на носок или использовать балансборд. Вы также можете добавить такие занятия, как тай-чи или йога.

Оставайтесь социально активными. Это жизненно важно для здоровья мозг, поддержания остроты ума и хорошего настроения. Ищите местные клубы или группы, которые соответствуют вашим интересам, будь то книжный клуб, танцевальный класс или клуб садоводства.

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Танцуйте. Включите любимые композиции и танцуйте в гостиной. Эта форма физической активности — прекрасный способ увеличить частоту сердечных сокращений, улучшить координацию и, самое главное, получить удовольствие.

Следите за осанкой. Хорошая осанка может творить чудеса с вашим здоровьем в целом. Она снижает нагрузку на тело и помогает лучше дышать. Сосредоточьтесь на том, чтобы сидеть и стоять прямо, отведя плечи назад и высоко подняв голову. Представьте, что вы держите на голове книгу. Также добавьте в программу упражнений такие, которые укрепляют мышцы корпуса и спины.

Ешьте пищу, которая даёт энергию. Важно соблюдать сбалансированную диету, богатую фруктами, овощами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами. Не забывайте также о полезных жирах, которые можно получить из авокадо, орехов и оливкового масла. Добавьте в свою тарелку продукты разных цветов, следите за размером порций.

Займитесь практикой осознанного дыхания и медитацией. Ежедневно уделяйте время этому. Так вы уменьшите уровень стресса, снизите кровяное давление, улучшите ясность ума.

Слушайте своё тело. Оно вам подскажет, когда нужно сделать перерыв. Поддерживать себя в форме — это марафон, а не спринт, особенно в возрасте 80 лет и старше. Обращайте внимание на усталость, дискомфорт или необычные симптомы.