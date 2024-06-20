Тренеры рассказали об упражнениях по прокачке навыков, ослабевающих после 40 лет

Специалисты рассказали, каким упражнениям нужно отдать предпочтение людям, перешагнувшим за 40 лет. По их мнению, в первую очередь спорт в этом возрасте нужен не для того, чтобы сбросить лишний вес, а для поддержания навыков, которые утрачиваются со временем. Речь о ловкости, выносливости и скорости реакции.

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Как сообщает портал wday.ru, восстановить координацию поможет упражнение «медвежья походка», когда при ходьбе человек задействует одновременно руку и ногу только правой или левой стороны.

Также тренеры рассказали о пользе прыжках на месте, из стороны в сторону и с поворотами. Стойка на одной ноге, занятия со скакалкой, мячом, бег с преодолением препятствий, жонглирование также «прокачают» ловкость, а вместе с тем сожгут лишние калории.

При этом специалисты подчеркивают, что все эти упражнения можно выполнять после консультации с врачом. Начинать нужно с небольших нагрузок, постепенно увеличивая интенсивность тренировок.

В то же время важно, чтобы организм не испытывал нехватку белка, углеводов и жиров, получал достаточное количество жидкости и отдыха.

Также эксперты рассказали, что полезнее всего будут занятия, проводимые по утрам.

Между тем, ранее ученые заявили, что быстрому снижению сахара в крови способствуют физические упражнения, проводимые в вечернее время суток. Также для быстрого похудения специалисты рекомендовали сочетать аэробные упражнения высокой интенсивности с упражнениями с утяжелителями и периодическим голоданием.