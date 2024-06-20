Врачи рассказали, можно ли худеть с помощью арбуза и сколько его можно есть в день

Диетолог Зинченко: чрезмерное употребление арбуза провоцирует набор веса. Причём происходит это не за счёт воды, на 91% из которой он состоит. Откладываться будет самый настоящий жир. И перспектива располнеть серьёзная — все знают, как легко переесть арбуза. В процессе мы не замечаем, сколько кусочков уже «выпили». Почему любовь к этой ягоде может довести до ожирения, объяснили врачи-диетологи.

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Сколько можно есть арбуза

«Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полтора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована», — предупредила на радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог, к. м. н. Ольга Григорьян.



За раз можно съесть не больше 300 граммов арбуза.

В арбузе очень много углеводов, сахарозы и фруктозы, рассказала aif.ru член Национального общества диетологов Юлия Зинченко.

Такой состав может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который, в свою очередь, спровоцирует выброс инсулина и далее приступ голода. Это приводит к инсулинорезистентности, следствие которой — ожирение.

Можно ли худеть на арбузе

Ни в коем случае не стоит устраивать разгрузочный день на арбузах. У этой ягоды высокий гликемический индекс, плюс в ней много простых сахаров.

Поэтому, если есть много арбуза и не заниматься спортом, — поступающая в организм глюкоза начнёт перерабатываться в жир и оседать на боках и в области живота.

Избыток фруктозы — больше 15 граммов в сутки — может привести к ожирению печени, предупредила Зинченко.

Как не отравиться ранним арбузом

Месяцем арбузов традиционно считается август, но на полках российских магазинов уже можно встретить эти гигантские ягоды. Но надёжность ранних плодов сомнительна. Почему, рассказал агроном Владимир Викулов. Читайте здесь.