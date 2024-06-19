Диетолог назвал полезный для сердца и нервной системы десерт

Флавоноиды, которые содержатся в шоколаде, положительно действуют на сердце, сосуды и нервную систему, считает диетолог Алена Барредо. Полезный десерт она назвала в беседе с NEWS.ru.

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По словам Барредо, шоколад помогает бороться со стрессом и имеет успокаивающий эффект. Она объяснила, что какао-бобы богаты флавоноидами, которые стимулируют обмен гамма-аминомасляной кислоты в головном мозге и снижают чувствительность нервной системы к возбудителям.

Специалистка также отметила, что шоколад насыщен магнием и медью, он полезен для сердца, сосудов и улучшает состояние кожи. Кроме того, по ее словам, какао является хорошим пребиотиком и вызывает рост числа полезных бактерий в кишечнике.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что веганские аналоги мяса увеличивают риск проблем с сердцем. По ее словам, дело в том, что в процессе производства продукты подвергаются сильной обработке.