Дерматолог рассказал, сколько должен длиться душ

Продолжительный душ в слишком горячей воде может навредить коже, предупредила дерматолог Эмма Амоафо-Менса. Оптимальную продолжительность принятия душа она назвала в беседе с Metro.

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«Длительный обжигающий душ или ванна, а также использование абразивных скрабов или очищающих средств может привести к высыханию кожи. Многие проводят в душе слишком много времени, а оптимальное время пребывания составляет менее десяти минут», — объяснила Амоафо-Менса.



Дерматолог также напомнила о важности увлажнения.

«Когда кожа недостаточно увлажнена, она раздражается и может начать чесаться. Чтобы остановить раздражение, нужно устранить сухость с помощью продукта, который восполняет влагу в коже и удерживает ее», — заключила она.



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