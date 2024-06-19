Названы продукты, стимулирующие скапливание висцерального жира

Продукты, которые входят в ежедневный рацион, влияют как на общее состояние здоровья, так и массу тела. Так, жирная, калорийная, богатая углеводами и сладкая пища приводит к неизбежному набору веса.

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К числу продуктов, которые стимулируют рост жировой прослойки в районе живота, специалисты относят сыр. При регулярном употреблении этого продукта объемы талии будут расти как на дрожжах, предупреждают они.

Точно такой же эффект можно получить, если злоупотреблять сладкими соками, сообщает портал wday.ru

Дело в том, что эти напитки относятся к ультраобработанной продукции. В них отсутствует клетчатка, зато высокое содержание сахара, консервантов и других вредных веществ. Поэтому ошибочно полагать, что такие соки полезны для здоровья.

Сладкое, в том числе ароматизированные йогурты, также приведет к набору лишнего веса. При этом локализуются лишние килограммы преимущественно в районе живота.

Неожиданно в список продуктов, действующих губительно на талию, включили молоко и молочную продукцию. По словам экспертов, они перенасыщены жирами, поэтому их регулярное употребление становится причиной набора лишнего веса.

Напомним, ранее врачи рассказали об опасности употребления продуктов, прошедших ультраобработку.

Также эксперты предупредили о негативном воздействии сладких газировок на зубы. При этом ученые опровергли мнение, что эти напитки связаны с высоким риском развития онкологии.