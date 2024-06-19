Слушаем внимательно: аудиолог рассказал, как сохранить слух к старости

Потеря слуха больше ассоциируется с пожилым возрастом, но эксперты сегодня опровергают этот стереотип. Из-за использования телефонов, наушников, воздействия громкого шума на концертах риску потери слуха подвергается более миллиарда подростков и молодых людей во всём мире.

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Аудиологи назвали простые упражнения, которые полезно делать всем для улучшения слуха. В их числе – пение в душе и напряжённое вслушивание.

Важным для сохранения слуха является улучшение восприятия речи в шуме, то есть способность распознавать слова, когда есть фоновый шум – например, когда говорят другие люди. Проблемы с восприятием речи в шуме можно считать первым «звоночком» потери слуха.

Помочь может пение. В исследовании в 2019 году учёные доказали, что люди, принимающие участие в еженедельных двухчасовых групповых хоровых занятиях в течение десяти недель, демонстрировали улучшение разборчивости речи на 10–20% по сравнению с контрольной группой, которая этим не занималась.

Но это не обязательно должен быть хор. Пение в машине или в душе может быть настолько же эффективным, поскольку представляет собой то же производств речи и её ритмичный «мониторинг».

«Ритм действует как каркас для мозга, и это помогает развить такие навыки как восприятие речи в шуме», – поясняет Дорис-Ева Бамиу, профессор нейроаудиологии в Университетском колледже Лондона.



По её словам, музыкальная подготовка улучшает работу мозга, а это, в свою очередь, приводит к увеличению площади слуховой коры – области мозга, которая расшифровывает звуки.

Ещё одно упражнение – напряжённое вслушивание. Аудиолог объясняет, что, если слуховую кору не задействовать, она может стать ленивой, поэтому её нужно тренировать. Как? Внимательно что-нибудь слушая. Например, пытаться в музыкальном произведении изолировать разные инструменты или слова, которые поются, а не просто пассивно слушать. Слушать из другой комнаты, чтобы звук был тише и приходилось напрягать слух. Прослушивание аудиокниг – тоже полезно.

Для того, чтобы получить пользу, тренировать слух следует регулярно – делать упражнения несколько раз в неделю в течение нескольких недель.