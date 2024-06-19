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Ослабляет кости: вот важная причина, по которой стоит убрать хлеб из рациона

Специалисты рекомендуют заменить сахар на более полезные альтернативы, такие как сухофрукты или мед.

Специалисты назвали важную причину, по которой стоит убрать хлеб из рациона
© unsplash

Согласно данным, полученным в ходе проведенных экспертами исследований, некоторые привычные продукты питания могут оказывать негативное влияние на состояние костной ткани. В частности, под подозрение попали сахар и дрожжевой хлеб.

Специалисты отметили, что сахар и дрожжевая выпечка являются «врагами» для укрепления костей. Для замены сахара они предлагают использовать более полезные альтернативы — сухофрукты или мед. А вместо обычного дрожжевого хлеба рекомендуют отдавать предпочтение ржаному хлебу на закваске. По словам врачей, ржаной хлеб не только благотворно воздействует на костную ткань, но также полезен для сердечно-сосудистой системы и улучшает работу сердца.

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что фитиновая кислота, содержащаяся в таких популярных злаковых, как овсянка, гречка и кукуруза, может препятствовать усвоению минеральных веществ организмом. Также было выявлено, что чрезмерное употребление кофеина, главным образом в виде кофе, оказывает токсичное воздействие на кости и негативно сказывается на работе кишечника, что также мешает нормальному усвоению минералов.

В качестве рекомендаций специалисты советуют больше употреблять зелени, овощей и фруктов, богатых необходимыми для здоровья костей веществами. В частности, они отмечают пользу таких сезонных ягод, как черешня, вишня и клубника. Эти продукты не только содержат витамины и минералы, необходимые для укрепления костной ткани, но и оказывают благотворное влияние на организм в целом.

Таким образом, чтобы поддерживать крепкие и здоровые кости, эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион и ограничить потребление продуктов, которые могут препятствовать усвоению минеральных веществ. Вместо сахара, дрожжевого хлеба, злаков с содержанием фитиновой кислоты и кофе стоит отдавать предпочтение натуральным, сезонным продуктам, богатым необходимыми для здоровья костей питательными веществами. Следуя этим рекомендациям, можно поддерживать крепкий скелет и укреплять общее состояние здоровья.

Помимо этого, специалисты также отмечают, что важную роль в поддержании костной ткани играют физические нагрузки. Регулярные занятия спортом, особенно силовые, способствуют укреплению скелета и предотвращают развитие проблем с костями. Таким образом, сбалансированное питание в сочетании с физической активностью являются залогом крепкого и здорового скелета.

ЗОЖ