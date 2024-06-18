Диетолог предостерег от излишнего употребления черешни

Врач-диетолог Наталья Круглова дала интервью радио Sputnik, в котором рассказала, почему не получится похудеть, питаясь одной только черешней. Она отметила, что употребление только одного вида продукта не способно утолить голод и усилит переедание в последующие дни.

© runews24.ru

Насыщение обеспечивают продукты, содержащие белки, а черешня их как раз лишена, и поэтому ею не удастся утолить голод на длительное время. Кроме того, белок способствует сохранению мышечной ткани в организме.

Черешня же в совокупности с другими продуктами очень полезна, так как богата витамином C, калием и пищевыми волокнами. Врач все же рекомендует не увлекаться черешней, ограничивая суточное потребление 400 граммами.

Ранее сообщалось, что врачи вновь не могут определиться с вредом и пользой от употребления кофе.

Ученые из США рассказали, что поклонники белковой диеты могут столкнуться с несколькими неприятными побочными эффектами.