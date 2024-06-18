Напиток долгожителей: эксперты рассказали о пользе кофе
Кофе – популярный напиток, дарящий бодрость по утрам. Однако мнение об его вреде и пользе расходится. Так, по мнению некоторых врачей и ученых, кофе опасен для людей с рядом хронических заболеваний, например, людей с проблемами ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, другие утверждают, что выпитые в течение дня четыре чашки кофе пойдут только на пользу.
Например, недавнее исследование, проведенное китайскими учеными, выявило способность напитка снижать риск преждевременной смерти от всех болезней. Так, согласно данным научной работы, в эксперименте участвовали десять человек, а наблюдение за ними велось на протяжении десяти лет.
По завершении исследования выяснилось, что употребление до трех чашек кофе в день компенсирует вред, наносимый организму от сидячего образа жизни.
Комментируя итоги исследования, врач, телеведущий Александр Мясников заявил, что согласен с выводами китайских ученых и с твердостью заявляет о безвредности кофе.
Более того, Мясников напомнил, что этот напиток официально включен в химиопрофилактику рака, так как снижает риск развития онкозаболеваний печени.
Также врач напомнил, что кофе борется с артритом, диабетом, аритмией, подагрой и болезнью Паркинсона.
Между тем, ранее о пользе кофе также рассказала гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. По словам врача, бодрящий напиток благотворно сказывается на работе печени.
Также ранее эксперты рассказали о зеленом кофе.