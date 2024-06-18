Эксперты рассказали о пользе кофе

Кофе – популярный напиток, дарящий бодрость по утрам. Однако мнение об его вреде и пользе расходится. Так, по мнению некоторых врачей и ученых, кофе опасен для людей с рядом хронических заболеваний, например, людей с проблемами ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, другие утверждают, что выпитые в течение дня четыре чашки кофе пойдут только на пользу.

Например, недавнее исследование, проведенное китайскими учеными, выявило способность напитка снижать риск преждевременной смерти от всех болезней. Так, согласно данным научной работы, в эксперименте участвовали десять человек, а наблюдение за ними велось на протяжении десяти лет.

По завершении исследования выяснилось, что употребление до трех чашек кофе в день компенсирует вред, наносимый организму от сидячего образа жизни.

Комментируя итоги исследования, врач, телеведущий Александр Мясников заявил, что согласен с выводами китайских ученых и с твердостью заявляет о безвредности кофе.

Более того, Мясников напомнил, что этот напиток официально включен в химиопрофилактику рака, так как снижает риск развития онкозаболеваний печени.

Также врач напомнил, что кофе борется с артритом, диабетом, аритмией, подагрой и болезнью Паркинсона.

Между тем, ранее о пользе кофе также рассказала гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. По словам врача, бодрящий напиток благотворно сказывается на работе печени.

Также ранее эксперты рассказали о зеленом кофе.