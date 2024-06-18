Специалисты перечислили части курицы, полезные для здоровья

Куриное мясо является одним из самых распространенных видов мяса в кулинарии. Курятину любят за вкусовые качества и относительно низкую калорийность. Например, некоторые части курицы используются для приготовления диетических блюд.

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Специалисты отмечают, своими достоинствами и недостатками обладают все части куриной туши. Так, оказалось, куриная кожа, которую ранее считали вредной, оказывает положительное воздействие на организм. Об этом рассказали ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Они утверждают, что жир, содержащийся в куриной коже, относится к ненасыщенным, поэтому может снижать давление и уровень «плохого» холестерина в крови.

Куриные бедра, в свою очередь, богатые белком, также действуют на сосуды примерно так же, как препараты для снижения давления на основе ингибиторов АПФ. Это удалось выяснить в ходе эксперимента над мышами, проведенного японскими учеными.

Употребление куриных бедер снизило кровяное давление грызунов и избавило их от гипертонии.

На основе полученных результатов, ученые пришли к выводу, что куриный бульон из бедер помогает бороться с высоким давлением.

Правда, есть и противоположное мнение. В частности, гастроэнтерологи и диетологи утверждают, что куриная кожа скапливает в себе токсины, поэтому употреблять ее в пищу не стоит. По той же причине лучше отказаться от крыльев и голени. А темное мясо голени вовсе считается трудноусвояемым ЖКТ, поскольку состоит из вен, мышц и жил.

Ранее диетологи перечислили продукты, усиливающие выработку коллагена, а также рассказали о трех растительных диетах, полезных для здоровья.