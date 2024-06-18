Как бороться с бессонницей в «тропические ночи»

Во время «тропических ночей», которые сейчас обрушилась на Москву, важно создать комфортные условия для сна, заявила в беседе с LIFE.ru невролог-сомнолог Ирина Завалко. По ее словам, человек способен привыкнуть к высокой температуре, но такая адаптация не происходит в один момент.

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После первых жарких ночей мы начинаем спать лучше. Но адаптация происходит не полностью, — уточнила Завалко.



Она порекомендовала поддерживать в спальне комфортную температуру, но не допускать резких перепадов показателей. Кроме того охладить помещение можно при помощи кондиционеров или вентилятора, а также поставив перед устройством емкость со льдом для достижения быстрого результата.

Завалко призвала не забывать о поддержании водного баланса в организме в течение дня для комфортного сна ночью. Помимо этого, стоит выбирать постельное белье изо льна, хлопка или шелка, а теплое одеяло заменить на обычную или махровую простыню.

Психоаналитик и сомнолог Алексей Мелехин ранее предупредил, что учащенное сердцебиение по ночам может свидетельствовать о появлении проблем со здоровьем. Он добавил, что в таком случае стоит посетить врачей для выяснения причины плохого сна и начала лечения.