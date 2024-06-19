В каком возрасте нужно полностью исключить алкоголь из своего рациона

Британский врач Ричард Рестак, невролог и автор книги о профилактике раннего слабоумия пояснил, в каком возрасте следует прекратить употребление алкоголя, чтобы сохранить здоровье мозга.

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Рекомендации эксперта касаются только здоровья мозга, никоим образом не являются карт-бланшом на чрезмерное употребление алкоголя и не учитывают влияние на другие жизненно важные органы. В интервью британской ежедневной газете The Sun он настоятельно призвал людей в возрасте 65 лет и старше "полностью и окончательно исключить алкоголь из своего рациона".

Невролог рассказал, с одной стороны, о существовании нейродегенеративного заболевания, широко распространенного среди постоянных потребителей алкоголя: синдрома Вернике-Корсакова, характеризующегося серьезным ухудшением памяти. По его словам, это является следствием дефицита витамина B1, связанного с употреблением алкоголя. С другой стороны, по его словам, алкоголь фактически считается "прямым нейротоксином" - веществом, которое изменяет функционирование нервной системы, повреждает ее или даже постепенно разрушает.

Негативные последствия чрезмерного и регулярного употребления алкоголя, отметил врач, не проявляются до 65 лет. Между тем, регулярное потребление спиртного сказывается на способности концентрации, планирования, организации, принятия решений, решения проблем, постановки краткосрочных или среднесрочных целей, мотивации, контроля своих эмоций, недавней памяти и понимания новой информации, пояснил Рестак.