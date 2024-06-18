Врач дала советы, как мыть руки с максимальной пользой

Чтобы мытье рук приносило максимальную пользу, важно использовать жидкое или кусковое мыло, посоветовала врач-эпидемиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Ольга Ненасытина. В разговоре с NEWS.ru специалист отметила, что мыльный состав рекомендуется использовать не менее 20 секунд. После этого, по словам врача, нужно промыть руки под проточной водой.

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Обязательно используйте либо жидкое, либо кусковое мыло, растирайте мыльный состав не менее 20 секунд. Потом промыть руки под проточной водой. Важно знать, что мытье рук не является заменой обработки рук кожным антисептиком, — пояснила Ненасытина.



Она рассказала, что для медицинских врачей есть свои рекомендации, которые можно применять и в обычной жизни. Так, специалист посоветовала сначала увлажнить руки теплой проточной водой и нанести достаточное количество мыла, примерно от двух нажатий дозатора. Затем, по словам врача, нужно растереть одну ладонь о другую. После правой ладонью следует растереть тыльную поверхность левой кисти и переплести пальцы. Ненасытина уточнила, что далее нужно сделать то же самое левой рукой.

Соединяем пальцы в замок и поочередно растираем пальцами ладонь другой кисти. Захватываем большой палец и моем круговыми движениями. Меняем руки. Делаем лодочку из ладони и сомкнутыми пальцами другой руки трем ладонь. Меняем руки. Ополаскиваем руки водой и высушиваем, — обозначила дальнейший алгоритм действий врач.



Трихолог Юлия Нагайцева ранее рассказала, что гигиенический уход за волосами не зависит от теплого или холодного времени года. Однако, по ее словам, в жару на первый план выходит регулярное мытье из-за активной работы потовых и сальных желез. Специалист посоветовала использовать термозащитные средства.