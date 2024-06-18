Бобовые оказались полезны для похудения

Результаты новой работы продемонстрировали, что особенно полезны для здоровья из бобовых сушёная и консервированная фасоль, а также нут. Они делают рацион в целом качественнее и помогают снизить вес.

© Ferra.ru

Статья с результатами нового исследования была опубликована в журнале Nutrition Journal. В этой работе изучалось качество диеты взрослых, включающей фасоль и нут, по сравнению с диетами, в которых этих продуктов не было. Выяснилось, что люди, которые употребляли нут и фасоль, получили ряд преимуществ. В том числе улучшение качества диеты, более высокое потребление необходимых питательных веществ и улучшение результатов, связанных с весом.

© ALESSIO BOGANI / STOCKSY

Многие знают, что фасоль полезна для сердца. Однако новое исследование показало, что это ещё не всё. Этот продукт также помогает, например, поддерживать более здоровый режим питания.

Всего участники соблюдали один из четырёх вариантов питания либо вообще не потребляли бобовые. Все схемы питания отличались друг от друга процентным содержанием калорий, поступающих из бобов, и общим качеством диеты.

По сравнению с группой, не потребляющей бобовые, все остальные имели значительно лучшую по качеству диету. Люди всех четырёх категорий потребляли большее количество овощей, зелени, бобов, морепродуктов и других растительных белков. Кроме того, у них было лучшее соотношение жирных кислот, то есть более высокий уровень полезных для сердца полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров по сравнению с насыщенными жирами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.