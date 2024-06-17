Названа порция шашлыка, которая не навредит организму

Порция готового шашлыка весом 200–250 граммов не навредит организму, заявила в беседе с «Ридусом» врач-диетолог Наталья Лазуренко. Она добавила, что в противном случае можно столкнуться с болезненными ощущениями.

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Если съесть больше, то будет нагрузка на наши пищеварительные ферменты, которые расщепляют белок. В таком случае возможна недостаточность ферментов, что выражается в тяжести, ощущении переполненность и даже болезненности, — предупредила Лазуренко.



Врач также порекомендовала сочетать блюдо с зелеными овощами и отказаться от алкоголя и корнеплодов при употреблении продукта. При этом шашлык, по словам Лазуренко, содержит «полный набор аминокислот», который станет «строительным материалом» для организма.

Диетолог также призвала не использовать в приготовлении мяса маринад, а применять ограниченное количество соли и специй. В противном случае можно столкнуться с нарушением водно-электролитного баланса и отеками, уточнила Лазуренко.

Телеведущая и врач Елена Малышева ранее рассказала, что в процессе жарки мяса на мангале образуются канцерогены, которые могут спровоцировать раковые опухоли, но если положить мясо в маринад с розмарином, то биофлавоноиды нейтрализуют гетероциклические амины и сократят риски онкологии.