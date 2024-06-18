Доктор Мясников: кофе официально предотвращает рак печени

Исследования о пользе кофе верны – этот напиток действительно хорошо влияет на здоровье человека, убежден заслуженный врач России Александр Мясников. Слухи о том, что кофе вреден и лучше его исключить из рациона давно опровергли, заявил он Общественной Службе Новостей. "Я выступаю, постоянно пишу книги и всегда повторяю: "Кофе не вредно, кофе не вредно", — подчеркнул врач. — Кофе официально входит в химиопрофилактику рака, он официально предотвращает рак печени и так далее". Помимо рака печени, кофе, по словам врача, снижает риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры и Паркинсона. Примером этого служит тот факт, что люди издавна пили кофе как напиток для лечения различных заболеваний, заключил доктор Мясников. Напомним, китайские ученые недавно выяснили, что употребление двух-трех чашек кофе во время рабочего дня снижает риск преждевременного ухода из жизни по причине опасных заболеваний. По их исследованиям, у офисных работников, которые проводили за своими столами не менее шести часов в день, снижался такой риск на 33% при условии ежедневного потребления кофе.