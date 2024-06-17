Гастроэнтеролог предупредил о последствиях привычки запивать еду водой

Употребление воды во время приема пищи может привести к разжижению желудочного сока и усилению изжоги, что ухудшит процесс пищеварения, заявила UfaTime.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева. Поэтому лучше выпить воду за 30 минут до еды или через 30–40 минут после трапезы. Кроме того, это позволит не переедать, так как небольшое количество воды во время приема пищи может создать чувство полноты в желудке.

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"Пить можно и во время еды, но делать это следует с умеренностью. Потребление небольших количеств воды или других напитков может помочь улучшить консистенцию пищи и облегчить процесс ее глотания и переваривания", — пояснила врач.



По словам диетолога и гастроэнтеролога Рустема Садыкова, ультрафиолетовое излучение меняет состав воды и делает ее непригодной для употребления, поэтому брать воду в бутылке на пляж — большая ошибка. В жидкости, находящейся под солнцем, размножаются бактерии, ее вкус и запах меняются. Процессы ускоряются, если бутылка пластиковая. Врач предупреждает, что покупать воду у уличных торговцев опасно, так как неизвестно, сколько времени она пролежала на солнце. Лучше взять с собой из дома чистую и свежую воду в стекле.