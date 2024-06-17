Терапевт рассказал, как улучшить состояние волос и их рост

Выпадение волос может быть вызвано множеством факторов, включая дефицит витаминов, минералов и питательных веществ. Среди первых наиболее важными для здоровья волос считаются витамины А, В7 и С, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.

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«Витамин А способствует выработке кожного жира, который увлажняет кожу головы, его можно найти в моркови, тыкве и шпинате. Витамин С необходим для синтеза коллагена. Витамин B7 улучшает прочность волос и ногтей, его можно найти в яйцах, миндале и сладком картофеле», – рассказала врач.



Минералы, такие как цинк и железо не менее важны, отмечает специалист. По словам врача, дефицит железа может привести к анемии, вызвав сокращение количества кислорода, доходящего до волосяных фолликулов, а недостаток цинка может ослабить структуру волос.