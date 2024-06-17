Как правильно носить сумку, чтобы не болели спина и шея

Женские сумочки славятся своей непомерной емкостью — туда зачастую помещаются не только ключи, солнцезащитные очки и косметичка, но и ноутбук, а то и дежурный предмет гардероба вроде свитера на случай прохлады вечером. Однако такой формат использования сумочек небезопасен для здоровья, предупреждают специалисты.

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«Когда сумка создает чрезмерную нагрузку на позвоночник, часто возникают боли в плечах, а также в нижней части шеи и верхней части спины», — объяснил в беседе с NY Post хирург Люк Мацишин, специализирующийся на лечении сложных заболеваний позвоночника.



«Все эти структуры соединены большой трапециевидной мышцей, которая проходит от основания черепа к плечам, а затем к середине спины. Иногда боли могут появиться уже в конце рабочего дня, но часто симптомы дают о себе знать через несколько дней или даже недель использования неправильно подобранной сумки», — отметил эксперт.



К счастью, вычислить идеальный вес несложно — он должен составлять не более 10% от массы тела. Сумки, которые можно носить только на одном плече, рекомендуется максимально облегчить. Лучше по возможности выбрать рюкзак или как минимум экземпляр с длинным ремешком, который можно будет перекинуть через противоположное грузу плечо для более равномерного распределения нагрузки.