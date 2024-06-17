Сомнолог рассказал, как человек худеет во время сна

Ограничение калорийности пищи, ее порций и регулярные занятия спортом помогают быстро избавиться от лишних килограммов. Однако все усилия по снижению веса будут напрасны, если не соблюдать одно правило – высыпаться.

© runews24.ru

По словам сомнолога Александра Калинкина, во время глубокой фазы сна вырабатывается специальный гормон – соматропин. Он отвечает за разрушение жира и рост мышечной массы.

При этом врач отмечает, важна не продолжительность сна, а его глубина. Фрагментированный сон блокирует выработку важного гормона, поэтому процесс похудения даже при соблюдении диет и занятий спортом может затянуться.

Помимо прочего, рассказал Калинкин в разговоре с радио Sputnik, при нарушениях сна снижается уровень нейропептида орексина в организме. Он отвечает за активное бодрствование человека. При нарушении выработки пептида человек испытывает чувство усталости, разбитости в течение дня, головные боли. Все это запускает процессы, стимулирующие набор лишнего веса.

Калинкин напомнил, при недостатке сна человеку свойственно переедание. При этом предпочтение отдается пище, богатой углеводами. Это еще одна причина набора лишнего веса.

Напомним, ранее эксперт Алексей Мелехин назвал частые причины нарушения сна, в том числе бессонницы. По словам специалиста, перед отходом ко сну в голове начинают прокручиваться эмоции, которые человек игнорировал в течение дня.

Для того, сон был легким, Мелехин советует провести самодиагностику, ответив на вопрос: «Что со мной происходит?». Тогда нервная система получит сигнал, что пришло время отдохнуть и перестать поглощать информацию.

А диетологи рассказали о рационе питания, помогающем сбросить лишний вес.