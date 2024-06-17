Эксперт рассказал, как сохранить зрение при работе за компьютером
Многочасовое сидение за компьютером может плохо сказаться на зрении. Вот что позволит сохранить его остроту.
Прежде всего, нужно обратить внимание на освещение. Оно должно быть естественным, а если это невозможно, то рекомендуется пользоваться светильниками, которые обеспечивают мягкий и качественный свет без мерцания. Также освещение не должно быть слишком ярким или тусклым. Температура света ламп должна быть примерно 3200−4500 Kельвинов.
Второе важное замечание — это поза. Когда вы сидите за компьютером, экран у вас должен находиться на уровне глаз. Кресло должно быть удобным и обеспечивать хорошую поддержку спины.
Каждый час делайте в работе перерыв на 5−10 минут. Это позволит вашим глазам отдохнуть. Также выполняйте в это время разминку для глаз или простые упражнения.
Важно правильно настроить и экран компьютера. Разрешение у вас не должно быть слишком мелким, а яркость и контрастность лучше подобрать максимально комфортную для глаз.
Рекомендуется использовать специальные очки или экраны, уменьшающие воздействие синего света на глаза. Особенно перед сном.
Не забывайте и увлажнять глаза. Для этого во время работы за компьютером используйте искусственные слёзы.