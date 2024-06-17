Как сохранить зрение при работе за компьютером

Многочасовое сидение за компьютером может плохо сказаться на зрении. Вот что позволит сохранить его остроту.

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Прежде всего, нужно обратить внимание на освещение. Оно должно быть естественным, а если это невозможно, то рекомендуется пользоваться светильниками, которые обеспечивают мягкий и качественный свет без мерцания. Также освещение не должно быть слишком ярким или тусклым. Температура света ламп должна быть примерно 3200−4500 Kельвинов.

Второе важное замечание — это поза. Когда вы сидите за компьютером, экран у вас должен находиться на уровне глаз. Кресло должно быть удобным и обеспечивать хорошую поддержку спины.

Каждый час делайте в работе перерыв на 5−10 минут. Это позволит вашим глазам отдохнуть. Также выполняйте в это время разминку для глаз или простые упражнения.

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Важно правильно настроить и экран компьютера. Разрешение у вас не должно быть слишком мелким, а яркость и контрастность лучше подобрать максимально комфортную для глаз.

Рекомендуется использовать специальные очки или экраны, уменьшающие воздействие синего света на глаза. Особенно перед сном.

Не забывайте и увлажнять глаза. Для этого во время работы за компьютером используйте искусственные слёзы.