Педиатр рассказал, как правильно загорать и не навредить себе

Педиатр Бережанский: не стоит загорать сразу после еды или натощак. Лето — солнечная пора и, каждому хочется вдоволь погреться на солнце и позагорать. Загар поможет улучшить самочувствие, укрепить иммунитет и зарядить организм витамином D. Но известно, что проводить время на солнце нужно очень осторожно, чтобы не сгореть. Разбираемся, как правильно загорать.

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Правила загара

Как объяснил aif.ru эксперт организации «Народный фронт. Аналитика» доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета Павел Бережанский лучше загорать:

В утренние или вечерние часы;

Не на голодный желудок, но и не сразу после еды — идеально, через 1,5 часа после или за час до (иначе, создаётся нагрузка на сердечно-сосудистую систему);

В местах, где нет прохладного ветра (иначе, можно пропустить момент перегрева).

Начинать принимать солнечные ванны стоит с 5−10 минут на открытом солнце. Постепенно время загара можно увеличить до 1−2 часов в день с перерывами по 15 минут. Во время перерыва нужно отойти в тень, чтобы организм успел восстановиться. Также во время загара стоит пользоваться солнечными очками, чтобы уберечь кожу век от ультрафиолета.

Если загорать не хочется

Эксперт отметил, что если вы не планируете загорать, то лучше отдать предпочтение закрытой, но лёгкой одежде — длинным шортам, юбкам и рубашкам с длинным рукавом. Детям важно подбирать закрытые купальные костюмы.

Какой крем выбрать ребёнку

Педиатр отметил, что для детей стоит подбирать солнцезащитный крем, который не будет содержать:

Красителей,

Парфюмерных отдушек,

Спирта,

Спиртосодержащих компонентов.

Лучше покупать крем с физическими средствами защиты в составе — цинком и диоксидом титана. Удобнее наносить средство в формате спрея, а не крема, отметил он.

Подробнее о том, как защитить кожу от солнечных лучей, «Секрет» рассказал в этом материале.